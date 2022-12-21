Годовая инфляция в Татарстане в ноябре снизилась до 11,7%

Годовой прирост цен в Татарстане в ноябре снизился до 11,76% после 12,79% в октябре, что ниже, чем в РФ и в ПФО. Это связано с рекордным урожаем зерновых и ослаблением потребительской активности, сообщается на сайте отделения банка России — Национального банка по региону.

Годовой прирост стоимости продуктов питания составила по итогам ноября в Татарстане 12,03%, что на 1,74% меньше, чем в октябре. Это также объясняется рекордным сбором урожая. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре 2022 года снизился до 12,20% после 13,29% в октябре. Это связано с тем, что потребительский спрос продолжил снижение.

Инфляция в сфере услуг осталась практически такой же, составив 10,83%. На это повлиял рост стоимости на услуги связи. Пр этом в сфере туризма стоимость услуг снизилась.

"Ъ-Казань"