Суды в Башкирии отказали боцману теплохода в иске о призыве на СВО по мобилизации

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии отказала в удовлетворении апелляционной жалобы 28-летнему жителю Нефтекамска Руслану Хафизову, который просил признать незаконным решение призывной комиссии Нефтекамска от 24 сентября о призыве его на военную службу по мобилизации. 28 сентября мобилизованный был призван на военную службу, а 11 октября — отправился со своим подразделением к месту дальнейшего прохождения службы в рамках частичной мобилизации, говорится в материалах дела.

Руслан Хафизов заявил, что 1 сентября он трудоустроился боцманом на теплоход «Амир», который перевозит хлебные грузы (судно принадлежит ООО «Аврора Плюс»). По мнению истца, от мобилизации его должны были освободить, поскольку его работа связана с перевозкой «стратегических» грузов и заменить его другим сотрудником невозможно. В иске Руслан Хафизов также указал, что не проходил в комиссариате медкомиссию, как и контрольно-медицинское освидетельствование.

В октябре Нефтекамский городской суд отказал истцу в удовлетворении требований, мотивировав это тем, что теплоход не относится к плавающему составу морского, речного либо рыбного флота. В апелляционной жалобе господин Хафизов назвал позицию суда ошибочной, заявив, что «Аврора Плюс» является судоходной компанией на внутренних водных путях, деятельность которой регулируется Кодексом внутреннего водного транспорта РФ. С плавающим составом флота, отметил истец, непосредственно связана и сама его должность.

Судебная коллегия Верховного суда согласилась с доводами суда первой инстанции, отметив, что у господина Хафизова не было брони от мобилизации, а отсутствие медосвидетельствования не влечет отмену оспариваемого решения о мобилизации, поскольку во время призыва истца осматривал врач городской больницы, и тот на здоровье не жаловался. Также суды приняли во внимание, что Руслан Хафизов состоит на воинском учете.

Венера Хисамова

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