Правительство продлило квоты на вывоз из России минеральных удобрений

Первые пять месяцев 2023 года (с 1 января до 31 мая 2023 года) будут действовать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Суммарно можно будет вывезти чуть более 11,8 млн тонн.

Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Распределить объемы между экспортерами поручено Министерству промышленности и торговли. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

В правительстве отметили, что принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке.

Аналогичные меры были приняты в мае. Квоты действуют до 31 декабря. С последующими изменениями их общий объем в 2022 году составил около 15 млн тонн.

Дарья Эрозбек