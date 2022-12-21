В Кургане социальные учреждения проверяют после сообщений о минировании

Социальные учреждения, организации сферы торговли и обслуживания и здания региональных ведомств в Кургане проверяют после сообщений о минировании. В уже проверенных объектах силовики угроз не выявили, сообщают в областном правительстве.

В частности, вернулись к работе ряд детских садов, библиотека имени Потанина, филармония, областной краеведческий музей, бассейн «Олимп», управление по физической культуре и спорту и департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. В остальных учреждениях, куда поступали звонки, проводится эвакуация сотрудников и проверка зданий специалистами.

Получить комментарий в управлении МВД региона не удалось. В ответ на звонок в ведомстве попросили обратиться к руководителю пресс-службы. Ее номер на момент публикации был недоступен.