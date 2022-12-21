Открытие вестибюля станции метро «Московская» в Петербурге перенесли на сутки

Второй вестибюль станции метро «Московская» петербургского метрополитена откроется после капитального ремонта 26 декабря, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Ранее в самом метрополитене датой запуска вестибюля называли 25-е число.

«Побывал на станции. Специалисты завершают пуско-наладочные работы и устанавливают программное обеспечение на смонтированное оборудование. (…) Теперь вестибюль 2 станции "Московская" выглядит так, как изначально задумывали его архитекторы — при этом станция стала еще более комфортной и безопасной»,— написал господин Поляков в своем Telegram-канале.

В ходе работ была полностью заменена облицовка и напольное покрытие вестибюля, также подрядчик отремонтировал подземный пешеходный переход к станции под Московским проспектом. Станцию также адаптировали для пользования пассажирами с ограничениями: установлены новые группы дверей с отдельным входом и выходом для маломобильных граждан и выполнена тактильно-контрастная разметку из кварцевого агломерата для слабовидящих.

Кроме того, специалисты восстановили гидроизоляцию наклонного хода и провели капремонт эскалаторов.

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