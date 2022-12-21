Мэрия Екатеринбурга выселяет уральский «Мемориал» из офиса за долги

Уральское общество «Мемориал» (федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована Верховным судом РФ, уральское отделение внесено в реестр иноагентов) получило уведомление о том, что оно должно покинуть помещение на проспекте Ленина, 99, в Екатеринбурге, где находится их офис из-за долгов за аренду. Такое предписание компании направила администрация города, рассказал «Ъ-Урал» глава уральского общества Алексей Мосин. В документе говорится, что долги составляют 11 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Организацию требуют освободить помещения до 30 марта следующего года, при этом, по словам господина Мосина, долги — это формальный повод, чтобы «уничтожить организацию». «Для нас это стало неожиданным. Мы понимаем, в каких условиях существуем, и поэтому никогда не копим долгов по аренде, всегда вовремя сдаем показания счетчиков, чтобы никак не подставляться. Более того, 24 ноября городской департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) провел обследование помещений "Мемориала", и никаких нарушений не выявил. Акт обследования подписали и я, и Сергей Балакин, за подписью которого пришло уведомление о выселении»,— пояснил господин Мосин.

Он добавил, что в 2005 году общество заключило бессрочный договор аренды помещений на Ленина, 99. «Мы ожидали, что сможем работать здесь еще четыре года, но теперь от нас требуют покинуть помещение. Мы обсудим с юристами, что делать дальше. Возможно, будем обжаловать расторжение договора аренды. Но я не уверен, что нам удастся чего-либо добиться»,— заявил господин Мосин.

В Администрации города «Ъ-Урал» сказали, что долги — не единственная причина. «Проблема не только в долгах, сколько в том, что уже в течение года примерно ДУМИ искало для этого помещения другое применение. Видимо, нашли»,— отметили в мэрии.

В июне сотрудники центра «Э» провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал» в Екатеринбурге. Поводом стал анонимный донос о том, что якобы общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг, включая запрещенные.

Катерина Якушева, Илья Смирнов

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