Министр финансов Кубани возглавит Совет ассоциации «Юг» по бюджету и налоговой политике

Министр финансов Краснодарского края Александр Кнышев избран председателем Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации экономического взаимодействия регионов ЮФО «Юг». Об этом сообщила пресс-служба минфина Кубани.

Решение было принято единогласно на заочном заседании Совета, в ходе которого обсуждалось исполнение региональных бюджетов на ближайшие три года.

Александр Кнышев возглавил министерство финансов Краснодарского края в июне 2022 года. Глава кубанского минфина родился в 1973 году, окончил КубГАУ по специальности «бухучет, анализ и аудит». В 1997 году начал работу в Управлении федерального казначейства по Краснодарскому краю. С 2010 года господин Кнышев работал в региональном министерстве труда. В 2016 году его назначили на должность замминистра финансов региона.

Ассоциация «Юг» была создана властями субъектов ЮФО для обеспечения межрегиональной интеграции и социально-экономического развития регионов. Она способствует разработке и реализации региональных программ развития, в том числе нефтегазового сектора, туристско-рекреационного комплекса и добычи биоресурсов регионов.

Анастасия Донскова

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