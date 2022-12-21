Суд оштрафовал предпринимателя в Удмуртии за травмирование ребенка на батуте

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя в Кезском районе. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего ребенок получил травмы (п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в июле мужчина допустил ребенка к игре на надувном батуте, при этом не минимизировал риски и допустил отсутствие постоянного наблюдения. В результате этого произошло столкновение детей, один из которых получил травму.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.