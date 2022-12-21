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Александр Хинштейн: председатель Шестого кассационного суда разъезжает на джипе коммерческой организации

Соцсети

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн вновь обратился в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Выяснилось, что он разъезжает по региону на джипе ТОЙОТА SЕQUОIА с госномером В868МО763, принадлежащем коммерческой структуре. Это грубейшее нарушение антикоррупционного законодательства»,— написал Александр Хинштейн.

По данным депутата, автомобиль принадлежит ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”», подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину.

В суде информацию пока никак не прокомментировали. 

Ранее парламентарий потребовал проверить действия председателя Шестого кассационного суда из-за покупки председателем суда земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Александр Ефанов переселился на остров».

Сабрина Самедова

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