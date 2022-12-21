В ноябре годовая инфляция в Курганской области снизилась до 11,5%

Годовая инфляция в Курганской области продолжает снижаться. В ноябре показатель составил 11,5%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в октябре. На это повлияло уменьшение спроса на некоторые товары длительного пользования и расширение предложения отдельных видов товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция снизилась до 11,9%. Зауральские фермеры в этом году поставили на рынок большой объем свинины и мяса птицы, что сказалось на замедлении роста цен на мясо и колбасу. Свою роль сыграло и удешевление кормов для животных и птиц из-за введенного запрета на экспорт сои и соевого шрота.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары замедлился до 12,5%. По сравнению с прошлым годом снизились затраты предприятий на уголь и дрова. Из-за ослабления интереса замедлился рост цен на легковые автомобили. Экспортные ограничения задержали на внутреннем рынке древесину, что позволило снизить издержки ее переработчиков.

Темп прироста цен на услуги сократился до 8,7%. Благодаря развитию в регионе сети автомоек самообслуживания увеличилась конкуренция, что повлекло к снижению затрат клиентов. Расширение предложения на рынке зарубежного туризма затормозило рост цен на поездки за границу.

Годовая инфляция в России замедлилась до 12%.