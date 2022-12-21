Отправка пассажиров с вокзалов СКЖД выросла на 35% за 11 месяцев 2022 года

С января по ноябрь 2022 года количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги выросло на 35%, сообщает пресс-служба компании. В указанный период со станций отбыло 31,3 млн человек, что на 8,1 млн больше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество отправлений было с вокзала в Адлере — 5,2 млн пассажиров. Второе место занимает Сочи — 3,6 млн человек. На третьей позиции вокзалы Краснодар-1 и Ростов-Главный — 2,2 млн отправленных пассажиров.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2022 года количество отправленных с крупнейших вокзалов СКЖД пассажиров выросло на 34% и составило 29 млн человек.

Анастасия Назарова