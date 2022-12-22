Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стройка в надежде на фортуну

Строительный рынок Сибири закончит 2022 год положительной динамикой, что во многом обусловлено завершением проектов, начатых в 2019–2020 годах

Строительный рынок Сибири закончит 2022 год положительной динамикой, прогнозируют аналитики. Показатели ввода жилья превысят прошлогодние цифры минимум на 10%. Такого результата застройщикам удалось достичь за счет реализации проектов, начатых в 2019–2020 годах. В 2023-м рост сменится падением, если не будет принята дополнительная поддержка отрасли, считают участники рынка. Уже сейчас застройщики заявляют о приостановке реализации новых проектов. Одна из причин этого — снижение финансирования банками сделок по ипотеке.

Если на строительном рынке начнется стагнация, то дисконты со стороны застройщиков станут неизбежны

Если на строительном рынке начнется стагнация, то дисконты со стороны застройщиков станут неизбежны

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Если на строительном рынке начнется стагнация, то дисконты со стороны застройщиков станут неизбежны

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Геополитическая ситуация в мире оказала существенное влияние на строительный рынок в России. Застройщики отмечают, что 2022 год стал периодом турбулентности вследствие сложной экономической ситуации в стране. В результате этих событий изменилось поведение как застройщиков, так и покупателей.

По последним данным, с января по октябрь 2022-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года регионы демонстрируют рост объемов ввода жилья на 21%, всего построено 7 млн кв. м. Наибольшую динамику показали Новосибирская область и Республика Тыва (+39%), Красноярский край (+29%), Омская область (+27%). Снижение произошло лишь в Томской области (–3%) и Кузбассе (меньше 1%).

По словам главы Республики Тыва Владислава Ховалыга, положительная динамика ввода жилья в регионе во многом связана с запуском в 2021 году масштабных инвестиционных жилищных проектов, по итогам реализации которых планируется строительство порядка 200 многоквартирных домов общей площадью более 400 тыс. кв. м жилья.

Новосибирская область в текущем году планирует ввести более 2,1 млн кв. м общей площади жилых помещений, сообщил минстрой региона. Это позволит региону превысить показатели прошлого года, когда было построено 2 млн кв. м.

В Томской области в 2022 году согласно региональному проекту «Жилье» должно быть введено 472 тыс. кв. м жилья, из них многоквартирного — 272 тыс. кв. м, по данным на конец октября, введено всего 309 тыс. кв. м, в том числе 61,1 тыс. кв. м — МКД. Как пояснил руководитель регионального департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, значительный объем, необходимый для выполнения установленного норматива, будет введен до конца года — в ноябре-декабре.

Застройщики остановились в нерешительности

Ввод жилья на территории России в этом году проходит успешно, заявил в ноябре министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По итогам текущего года в Сибири ожидается рост ввода жилья не менее 10%. По словам координатора Национального объ­единения строителей (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу Максима Федорченко, позитивная динамика в 2022 году в большей степени обусловлена завершением проектов, начатых в прошлые годы, а также ростом строительства индивидуальных домов. Реализацию новых проектов большинство застройщиков поставили на паузу до стабилизации ситуации в стране. Он отмечает, что уже в начале 2023 года отрасль, вероятно, продемонстрирует снижение темпов строительства. Это может быть связано и с увеличением сроков строительства из-за изменения логистики и нехватки отделочных материалов, и с нехваткой кадров, и с прекращением действия льготного ипотечного кредитования. 31 декабря 2022 года ипотечная госпрограмма на новостройки в России будет завершена, заявил в ноябре в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Однако уже 15 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но по ставке 8% вместо 7% ранее.

«Настроение населения ухудшается, многие не имеют возможности взять ипотеку. Дело в том, что россиянам, решившим приобрести квартиру на первичном рынке в кредит, придется ежемесячно выплачивать за нее около половины семейного дохода. Уже сейчас застройщики говорят, что будут закладывать меньше в строительство нового жилья, и в 2023 году девелоперы сдадут меньше квадратных метров, чем годом ранее. В соответствии с этим ожидается уменьшение финансирования банками сделок по ипотеке»,— комментирует директор по продажам Rockwool Rus Group Максим Тарасов.

Согласно исследованию ЦБ, доля льготной ипотеки в общем объеме жилищных займов в России в августе 2022-го достигла 47% против 27% в январе 2022-го.

Застройщики, по мнению директора департамента продаж «Этажей» Сергея Зайцева, придерживаются сдержанной политики по выводу новых объектов на рынок. Согласно подсчетам руководителя первичного направления «Авито недвижимости» Дмитрия Алексеева, объем предложения новостроек в России сейчас на 50% ниже аналогичного показателя прошлого года.

«Основным трендом и девизом уходящего года для строительной отрасли было слово „неопределенность“. Не­определенностью год и заканчивается. Объявление сроков окончания государственной поддержки в 2022-м кратковременно спровоцирует рост спроса на квартиры в новостройках в декабре, которым уходящий год закончится, и спровоцирует еще большую неопределенность в будущем»,— говорит директор сервиса по продаже недвижимости TrendAgent в Новосибирске Евгений Власов и приводит пример: при росте ввода жилья за 10 месяцев 2022 года в Новосибирской области на 39.,1% (до 1,9 млн кв. м) и падении спроса в сравнении с ноябрем 2021-го на 27,1% прирост продаж от октября к ноябрю снизился примерно на 20%. «Год начинался с 986 тыс. кв. м проданного жилья и 1,03 млн кв. м непроданного и заканчивается 942 тыс. кв. м проданного жилья и 1,34 млн кв. м, которые предстоит реализовать в будущем году»,— добавляет господин Власов.

Ипотека списала со счетов

Наглядно о ситуации на рынке недвижимости свидетельствуют данные по объему выданной ипотеки на территории Сибири с января по октябрь 2022 года. По информации Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, всего в округе в этот период выдано 129,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 35% меньше, чем годом ранее. Снижение произошло как на первичном рынке недвижимости (–13% к январю–октябрю 2021-го), так и на вторичном (–40%).

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 2

Физический объем выданных ипотечных займов в то же время снизился не так сильно, как количество: сумма уменьшилась всего на 20% (до 390 млрд руб.). На первичном рынке она выросла на 10%, на вторичном — упала на 31%.

Средняя сумма жилищных займов в целом по всем регионам Сибири в октябре 2022-го составила чуть больше 3 млн руб., что на 16% больше, чем годом ранее. На первичном рынке она достигла 4,6 млн руб. (+32% к октябрю 2021-го), на вторичном — 2,7 млн руб. (+11,9%).

Цены сбивают с толку

Снижение спроса на жилье никак не повлияло на его стоимость. В Сибири в третьем квартале 2022 года стоимость 1 кв. м жилья в новостройках выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 25% (до 94 тыс. руб.), на вторичное жилье цена увеличилась на 21% и составила 80 тыс. руб.

Эксперты считают, что стоимость новостроек в будущем году будет зависеть от покупательской способности и маржинальности строительного бизнеса. Однако значительное влияние на ситуацию могут оказать лишь продление льготной ипотеки или радикальные перемены в геополитике.

Так, по результатам онлайн-опроса IRN.Ru, почти 73% респондентов этой осенью ждут снижения цен на жилье, 34,5% рассчитывают на сокращение в пределах 5%, остальные — на более существенное снижение. «Предпосылки для снижения стоимости жилья есть: объем предложения не вырос и находится сегодня на историческом максимуме. Конкуренция среди продавцов растет, и чтобы реализовать весь накопившийся объем, им нужно идти навстречу покупателям и опускать цены»,— комментирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Эксперты полагают, если на рынке начнется стагнация, то дисконты со стороны застройщиков станут неизбежны.

В преддверии года

В 2023 году многое будет зависеть от геополитической ситуации и доступности ипотечных продуктов для населения, делают выводы эксперты. «С уверенностью могу сказать одно: грядущий год простым и ровным не будет. Думаю, в первые месяцы спрос на недвижимость со стороны потребителей несколько сократится. Застройщикам придется работать в новой реальности, без льготной ипотеки. Еще одним вызовом для них станет дефицит рабочей силы»,— говорит основатель и генеральный директор ГК «One Company» Айрат Ямаев.

Евгений Власов в следующем году прогнозирует смещение акцента покупателей на вторичный рынок при приблизительно равных ставках.

Другие представители строительной отрасли полагают, что в следующем году многоквартирный сектор ожидает стагнация, а вот индивидуальное жилье продолжит тренд на увеличение объемов ввода. Согласно исследованию ДОМ.РФ, около 56% живущих в квартирах граждан России, а это 19,7 млн семей, хотят переехать в индивидуальные дома. «Соответственно, конкуренция ИЖС с многоквартирными домами продолжит ужесточаться. Как продолжит ужесточаться и борьба за клиента. Это означает, что застройщикам необходимо будет проявлять больше гибкости и изобретательности в части совместных программ с банками, продвижения своих проектов, поиска клиентов, организации продаж и оптимизации затрат и процессов»,— полагает генеральный директор торговой сети «Технониколь» Анатолий Нестеров.

По данным Росстата, в Сибири за 10 месяцев 2022 года из 7,2 млн кв. м жилья населением введено 4 млн кв. м.

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...