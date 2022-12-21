Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему современники считали хозяина имения Льва Энгельгардта колдуном, а поэта Евгения Баратынского вампиром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Подмосковная усадьба Мураново сегодня, насквозь пронизанная мистикой, эзотерикой, загадками и тайнами. Есть как раз история под Новый год.

Хозяин имения, суворовский генерал Лев Энгельгардт, переехал сюда, по его словам, делать варенье из персиков, выращенных в оранжерее, и писать мемуары. Занятие невинное, однако все местные крестьяне и домашняя прислуга боялись его и считали колдуном. Подвыпив, генерал любил рассказать как он не только владеет оружием, но и умеет менять погоду, останавливать время. Дескать, поэтому и ранен ни разу не был.

Хочется сказать: подумаешь, старичок подшофе, чего только ни наболтает. Но однажды он умирал и уже в предсмертном бреду умолял отнести его к каким-то родникам, силился показать дорогу. Отнесли, потому что источники действительно обнаружили. После этого Энгельгардт прожил еще лет 15. И вообще много странного происходило в доме: голоса в его комнате, загадочная смерть сына, требование к дочерям, чтобы они палили из пушек, установленных у входа, — таким образом изгонялась нечистая сила.

Но еще более странным поместье стало, когда въехал в него поэт Евгений Баратынский. Он женился на одной из дочерей генерала и построил новый дом, комнаты которого тонут в полумраке. Даже в той, где должны были учиться дети, окна отсутствуют. Экскурсоводы, пожимая плечами, объяснят вам: Баратынский не хотел, чтобы дети отвлекались видом улицы, а сам не выносил яркий свет и мог работать только в сумраке. Однако и многие друзья-современники и домашняя челядь всерьез считали поэта вампиром. Те же экскурсоводы посоветуют вам не смотреться в усадебные зеркала. И много еще странного вы обнаружите в их рассказах и поведении.

Баратынский умер в Италии, весьма неожиданно. В путешествии жене стало плохо, и доктор решил отворить ей кровь, как тогда было модно. Баратынский при виде крови задрожал и мгновенно скончался от инсульта. Интересно, что последняя книга, которую он издал, называлась «Сумерки».