Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Много странного происходило в доме»

Петр Воронков — об усадьбе Мураново

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему современники считали хозяина имения Льва Энгельгардта колдуном, а поэта Евгения Баратынского вампиром.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Подмосковная усадьба Мураново сегодня, насквозь пронизанная мистикой, эзотерикой, загадками и тайнами. Есть как раз история под Новый год.

Хозяин имения, суворовский генерал Лев Энгельгардт, переехал сюда, по его словам, делать варенье из персиков, выращенных в оранжерее, и писать мемуары. Занятие невинное, однако все местные крестьяне и домашняя прислуга боялись его и считали колдуном. Подвыпив, генерал любил рассказать как он не только владеет оружием, но и умеет менять погоду, останавливать время. Дескать, поэтому и ранен ни разу не был.

Хочется сказать: подумаешь, старичок подшофе, чего только ни наболтает. Но однажды он умирал и уже в предсмертном бреду умолял отнести его к каким-то родникам, силился показать дорогу. Отнесли, потому что источники действительно обнаружили. После этого Энгельгардт прожил еще лет 15. И вообще много странного происходило в доме: голоса в его комнате, загадочная смерть сына, требование к дочерям, чтобы они палили из пушек, установленных у входа, — таким образом изгонялась нечистая сила.

Но еще более странным поместье стало, когда въехал в него поэт Евгений Баратынский. Он женился на одной из дочерей генерала и построил новый дом, комнаты которого тонут в полумраке. Даже в той, где должны были учиться дети, окна отсутствуют. Экскурсоводы, пожимая плечами, объяснят вам: Баратынский не хотел, чтобы дети отвлекались видом улицы, а сам не выносил яркий свет и мог работать только в сумраке. Однако и многие друзья-современники и домашняя челядь всерьез считали поэта вампиром. Те же экскурсоводы посоветуют вам не смотреться в усадебные зеркала. И много еще странного вы обнаружите в их рассказах и поведении.

Баратынский умер в Италии, весьма неожиданно. В путешествии жене стало плохо, и доктор решил отворить ей кровь, как тогда было модно. Баратынский при виде крови задрожал и мгновенно скончался от инсульта. Интересно, что последняя книга, которую он издал, называлась «Сумерки».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...