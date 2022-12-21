«Яндекс»: нижегородцы планируют поездки в Турцию, Армению и ОАЭ на Новый год

Самыми популярными у нижегородцев направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения, Объединенные арабские эмираты, Казахстан и Белоруссия, по данным сервиса «Яндекс.Путешествия». Путешествие за границу продлится в среднем семь дней – на день меньше, чем в прошлом году.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Среди конкретных зарубежных направлений лидируют:
- Стамбул (средняя стоимость перелета в обе стороны 52,4 тыс. руб.);
- Ереван (37 тыс. руб.);
- Дубай (85,2 тыс. руб.);
- Баку (40,7 тыс. руб.);
- Анталья (57 тыс. руб.).
Поездка по России у жителей Нижнего Новгорода в среднем продлится 11 дней – в 1,5 раза дольше, чем год назад. Чаще всего билеты покупали:
- в Сочи (средняя стоимость перелета в обе стороны 17,7 тыс. руб.);
- Санкт-Петербург (12 тыс. руб.);
- Калининград (15,8 тыс. руб.);
- Минводы (18,7 тыс. руб.);
- Мурманск (17,6 тыс. руб.).
В целом в России в этом году вырос спрос на новогодние поездки в страны СНГ – на 32% к 2021 году. Граждане планируют провести в праздничных путешествиях одну неделю.
О том, где российские туристы планируют провести зимние каникулы,— в материале «Ъ Деньги» «Новый год на выезде».