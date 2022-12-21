«Яндекс»: нижегородцы планируют поездки в Турцию, Армению и ОАЭ на Новый год

Самыми популярными у нижегородцев направлениями для новогодних путешествий стали Турция, Армения, Объединенные арабские эмираты, Казахстан и Белоруссия, по данным сервиса «Яндекс.Путешествия». Путешествие за границу продлится в среднем семь дней – на день меньше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Среди конкретных зарубежных направлений лидируют:

Стамбул (средняя стоимость перелета в обе стороны 52,4 тыс. руб.);

Ереван (37 тыс. руб.);

Дубай (85,2 тыс. руб.);

Баку (40,7 тыс. руб.);

Анталья (57 тыс. руб.).

Поездка по России у жителей Нижнего Новгорода в среднем продлится 11 дней – в 1,5 раза дольше, чем год назад. Чаще всего билеты покупали:

в Сочи (средняя стоимость перелета в обе стороны 17,7 тыс. руб.);

Санкт-Петербург (12 тыс. руб.);

Калининград (15,8 тыс. руб.);

Минводы (18,7 тыс. руб.);

Мурманск (17,6 тыс. руб.).

В целом в России в этом году вырос спрос на новогодние поездки в страны СНГ – на 32% к 2021 году. Граждане планируют провести в праздничных путешествиях одну неделю.

О том, где российские туристы планируют провести зимние каникулы,— в материале «Ъ Деньги» «Новый год на выезде».

Анастасия Еремина