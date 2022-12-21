18-летнего жителя Ижевска подозревают в нападении с кирпичом на водителя такси на улице Клубная

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на водители такси. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в конце ноября в больницу с травмой головы был госпитализирован 48-летний водитель.

Установлено, что инцидент произошел в ночное время на улице Клубной. Водитель такси находился в салоне автомобиля Hyundai, когда внезапно незнакомый мужчина открыл дверь, ударил потерпевшего кирпичом по голове и попытался похитить иномарку. Водитель оказал сопротивление, после чего злоумышленник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). В настоящее время молодой человек, которому грозит до 12 лет лишения свободы, находится в следственном изоляторе.