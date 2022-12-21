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Мэр Ярославля создал telegram-канал

Глава города Ярославля Артем Молчанов создал собственный telegram-канал. Господин Молчанов пояснил, что будет публиковать на канале новости Ярославля, а жители города смогут писать свои вопросы и обращения.

«Дорогие ярославцы! Рад приветствовать вас в моем телеграм-канале. Здесь буду публиковать актуальную информацию о событиях и новостях города, а также своей профессиональной деятельности и личной жизни. Этот канал - дополнительное средство коммуникации, где вы сможете писать свои комментарии, вопросы и обращения»,— говорится в первой публикации канала Артема Молчанова.

Алла Чижова

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