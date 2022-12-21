Сотрудника спортшколы «Рифей» будут судить за хищение средств при закупке лошадей

Завершено расследование уголовного дела в отношении старшего тренера спортивной школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью «Рифей» и директора коммерческой компании. Их обвиняют в мошенничестве при закупке лошадей, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в октябре-декабре 2021 года старший тренер и директор коммерческой компании путем заключения контрактов на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости похитили средства спортшколы на сумму 2,9 млн руб. Эти деньги были выделены учреждению в качестве субсидии на развитие конного спорта. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.

В ходе расследования арестовано имущество обвиняемых — автомобиль и денежные средства. Уголовное дело направят на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.