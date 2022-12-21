В Липецкой области на мелиорацию и вовлечение сельхозземель в оборот направили 111 млн рублей

В Липецкой области в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса в 2022 году направили 111,1 млн руб., рассказали в пресс-службе облправительства.

Из 25 проектов, получивших господдержку, 21 направлен на известкование почв, уточнили в правительстве. На эти цели в федеральном и областном бюджетах предусмотрено 61,8 млн руб. Известкование кислых почв улучшает их агрохимические и агрофизические свойства и повышает плодородие. За год господдержка направлена на известкование 20,2 тыс. га земель Липецкой области.

Еще 49,3 млн руб. получили четыре проекта по проведению гидромелиоративных работ на 638 га. К концу года совокупная площадь действующих мелиоративных земель в регионе достигла 18 тыс.га.

Мария Старикова

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