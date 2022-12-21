Глава комитета по физической культуре Республики Алтай предстанет перед судом за мошенничество и смертельное ДТП

Прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу председателя комитета по физической культуре и спорту региона. Как рассказали в прокуратуре, чиновнику вменятся в вину ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), дело рассмотрит горсуд Горно-Алтайска. На сайте республиканского комитета по физической культуре и спорту указано, что структуру возглавляет Олег Гурин.

По информации управления СКР по региону, 23 июля вечером на территории Кош-Агачского района перевернулся квадроцикл, которым управлял обвиняемый. Сидящая за водителем 34-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых в последствии скончалась.

Кроме того, говорится в деле, в 2015 году, еще до прихода во власть, обвиняемый, являясь главой крестьянского хозяйства, похитил около 790 тыс. руб., которые были выделены в виде гранта республиканским минсельхозом.

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Илья Николаев