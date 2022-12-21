Кандидатов на пост главы Березников определят в феврале

Кандидатов на пост главы города Березники определят 8 февраля 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Березниковской гордумы на сегодняшнем заседании. Прием документов от кандидатов пройдет со 2 по 6 января 2023 года.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года. Господин Светлаков проработал руководителем муниципалитета менее двух лет и объяснил уход с должности желанием проводить больше времени с семьей.

Временно исполняющим полномочия руководителя Березников назначен замглавы администрации городского округа Михаил Шинкарев. Он будет руководить территорией до проведения конкурса на руководящую должность и голосования депутатов думы за нового главу Березников.