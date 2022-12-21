В Краснодаре полицейские изъяли у местного жителя 3,5 тонны контрафактного алкоголя

В Краснодаре полицейские выявили незаконное производство алкоголя и изъяли у злоумышленника 3,5 тонны фальсификата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В доме у 53-летнего местного жителя обнаружили 500 бутылок немаркированного коньяка и бренди, емкости и бочки со спиртосодержащей продукцией, оборудование для производства и розлива суррогата и стеклянную тару. Изъятую продукцию поместили на хранение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере) и ч. 171.3 УК РФ (производство и продажа алкоголя без лицензии). Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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