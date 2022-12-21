122 ребенка с диабетом в Удмуртии обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы

Системами непрерывного мониторинга глюкозы в Удмуртии обеспечили 122 ребенка, страдающих диабетом I типа. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 14,7 млн руб., сообщает пресс-служба минздрава республики.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова, на выделенные средства закуплены расходные материалы для систем мониторинга. «Это те дети, которые наиболее остро нуждались в постоянном мониторинге по решению врачебной комиссии. В 2023 году в бюджете Удмуртии на эти цели заложено 49 млн руб., что позволит нам обеспечить всех нуждающихся детей c инсулинозависимым диабетом»,— рассказала госпожа Соколова.

При этом количество детей, страдающих диабетом, увеличивается. «Детям в силу возраста бывает сложнее контролировать свое питание, придерживаться диеты, отказаться, например, от предложенной одноклассником конфеты. Система непрерывного мониторинга глюкозы позволяет наблюдать за состоянием ребенка, даже когда он находится в детском саду или школе»,— отметила главный детский эндокринолог минздрава Удмуртии Татьяна Коваленко.