«Alfa Romeo и Zagato — это больше про красоту»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о купе Alfa Romeo Giulia SWB, построенном в единственном экземпляре для заказчика, который пожелал сохранить инкогнито.

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Настоящим трендом в автомобилестроении последних лет стала такая ситуация: человек, скажем так, «с возможностями», заказывает эксклюзивный автомобиль. Имеется в виду не особенный деревянный шпон в отделке салона и не эксклюзивный цвет кузова — речь идет о том, что сам кузов серийной модели переделан до неузнаваемости сначала дизайнерами, а потом и мастерами-кузовщиками.

Десять лет назад для Эрика Клэптона марка Ferrari и кузовное ателье Pininfarina серьезно преобразили купе 458 italia. Или более свежий и дорогой пример: в 2019 году для бывшего председателя совета директоров VW Group Фердинанда Пиеха построили автомобиль, лишь отдаленно внешне напоминавший Bugatti Chiron. Стоил проект под €20 млн. Сегодня подобные программы по эксклюзивной переделке есть и у Bentley, и у Rolls-Royce, и у Mercedes-Benz.

На этой неделе кузовное ателье Zagato рассекретило свой аналогичный проект. Для заказчика, который пожелал сохранить инкогнито, в единственном экземпляре было построено купе Alfa Romeo Giulia SWB. За основу проекта была взята обычная Giulia, но ей укоротили колесную базу, построили полностью новый кузов. Фары взяли от кроссовера Alfa Romeo Tonale. Задние фонари совершенно новые.

Вернее, это даже не фонари, а светодиодная полоска, подчеркивающая форму кормы автомобиля. В салоне теперь всего два места — задние кресла заменены спортивным каркасом безопасности. Вместо стандартной восьмиступенчатой автоматической трансмиссии установлена механическая коробка.

Впрочем, и Alfa Romeo, и Zagato — это всегда было больше про красоту, нежели про технику. Достаточно взглянуть на эту крышу с double bubble —двумя выпуклостями над макушками ездоков. Глубокий зеленый цвет кузова. Огромный «клюв» радиаторной решетки, не оставляющий места для номерного знака. Или вот эти колеса — один мой коллега сказал, что они похожи на «телефонные диски». Его сын-подросток тут же спросил: «слушай, а где у телефона находится диск?»