Зарубежные СМИ: Действительно ли Илон Маск покинет пост главы Twitter?

Миллиардер Илон Маск уйдет с поста генерального директора Twitter. Но есть одно условие — сначала он должен подыскать преемника. Как написал бизнесмен на своей страничке: «кого-нибудь достаточного глупого, чтобы взяться за эту работу». При этом господин Маск решил оставить за собой руководство командами программного обеспечения и серверов. Решение об отставке владелец и глава компании принял после опроса пользователей Twitter. Больше половины участников высказались за уход Илона Маска, но сам он сомневается в достоверности этой выборки. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Уходи и не забудь прихватить свое пальто»,— так писали пользователи Twitter под опросом о том, стоит ли Илону Маску уйти с поста генерального директора или остаться. The Independent сообщает, что «за» высказались почти 58% из примерно 17 млн пользователей. Примерно через 38 часов после закрытия опроса, господин Маск написал, что будет искать замену. Единственное качество приемника, которое упомянул бизнесмен — он должен быть достаточно глупым, чтобы занять эту должность.

Bloomberg напоминает, что с октября, когда Илон Маск купил Twitter, из компании были уволены 5 тыс. из 7,5 тыс. сотрудников. В ближайший круг владельца компании вошли несколько человек, некоторые из них говорили, что готовы взять на себя управление. Так, например, два топ-менеджера Twitter — инвестор и подкастер Джейсон Калаканис и бывший исполнительный директор PayPal Holdings Дэвид Сакс — хорошо знакомы с тем, как заключалась сама сделка по покупке соцсети, видели внутреннюю отчетность и публично делали предложения по бизнес-стратегии. Но Илон Маск писал на этой неделе, что преемника нет.

Господин Калаканис сохранил свои идеи по монетизации Twitter, выступая 20 декабря за такие функции, как ссылка «аналитика опроса », где информация о результатах голосования будет разбита по характеристикам избирателя, таким как страна и количество подписчиков. За такие идеи «стоит заплатить», написал он в соцсети. 19 декабря он рассказал о новых усилиях Twitter по брендингу бизнеса .

Reuters отмечает, что опрос, который запустил Илон Маск, завершил довольно бурную для компании неделю. Владелец менял политику конфиденциальности и блокировал аккаунты десятков журналистов американских СМИ, что вызвало волну возмущения новостных редакций и правозащитников. Даже с Уолл-стрит прозвучали призывы к Маску уйти в отставку с поста гендиректора Twitter. Эта работа слишком отвлекает бизнесмена от управления Tesla.

В любом случае, поиск нового управленца может занять месяцы и годы, тем более, что у Илона Маска есть основания сомневаться в результатах голосования, пишет The Wall Street Journal. Собственный опрос на ту же темы провела исследовательская фирма из Нью-Йорка HarrisX. По ее данным, большинство пользователей Twitter в США хотят, чтобы господин Маск оставался в руководстве соцсети. Сам предприниматель отреагировал на это записью: «возможно у нас в Twitter все еще есть проблема с ботами».

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