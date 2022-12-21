В Краснодаре подозреваемого в убийстве хотят через суд направить на принудительное лечение

В Краснодаре фигуранта дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) хотят через суд обязать пройти медицинское лечение. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 50-летний мужчина совершил убийство своего знакомого. Между приятелями был длительный конфликт. Днем 13 сентября текущего года подозреваемый, двигаясь на автомобиле по улице Бульвар Интернациональный, умышленно совершил наезд на своего оппонента. После этого он вышел из машины и на глазах прохожих более десяти раз ударил пострадавшего ножом. Очевидцы вызвали на место медиков и полицейских.

Раненого мужчину доставили в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался. Нападавший попытался скрыться на автомобиле от преследования полицейских, но был заблокирован на Ростовском шоссе и задержан.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что злоумышленник страдает хроническим психическим расстройством. По заключению экспертов, данное обстоятельство не позволяет мужчине осознавать характер своих действий и контролировать их. Подозреваемый заключен под стражу на период следствия.

Анастасия Донскова

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