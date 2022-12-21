Московское ООО «Нагваль стройтех» получило от воронежского КБХА еще один контракт в рамках техперевооружения производства ракетных двигателей

Московское ООО «Нагваль стройтех» стало победителем торгов на выполнение работ и поставку оборудования в рамках второй очереди реконструкции и техперевооружения производства жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) на АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения). Согласно документам электронного аукциона, «Нагваль стройтех» получит 253,4 млн руб. на модернизацию проектируемого корпуса № 129 на улице Ворошилова, 20. Компании необходимо будет отремонтировать здание и провести отделку его внутренней части с инфраструктурным наполнением до 21 ноября 2023 года.

«Нагваль стройтех» является основным подрядчиком для первого этапа реконструкции и технического перевооружения КБХА для создания объединенного производства ЖРД для ракет-носителей «Союз» — летом с московской компанией был подписан контракт на 5,7 млрд руб. Подрядчиком на втором этапе этих работ является казанское ООО «Грэйтстрой». Техническим заказчиком по обоим этапам является ООО «Гарантстрой».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Нагваль стройтех» зарегистрировано в Москве для строительства жилых и нежилых зданий. Единственный владелец — АО «УК Абсолют», гендиректор — Алина Березина. Выручка компании в 2021 году составила 316,1 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб.

Мария Старикова

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