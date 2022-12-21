На Кубани поисковые организации, историки и краеведы создадут единую базу находок времен войны

Поисковые организации, краеведы, историки Краснодарского края создадут единую базу с результатами своих находок, архивными материалами, именами и историями людей за период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Вольное дело».

Гендиректор фонда «Вольное дело-Юг» Анна Придня отметила, что единая база данных поможет систематизировать и передать новым поколениям россиян результаты работы поисковых организаций.

«Масштабная работа, которую много лет ведут на Кубани поисковые организации, позволяет восстановить события со всей исторической достоверностью, назвать жертв войны поименно и увековечить память о них. Страшные последствия войны до сих пор откликаются болью. Наша задача — сохранить историю для новых поколений, чтобы не допустить повторения ее самых страшных страниц»,— прокомментировала она.

Александр Орлов

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