В Крыму обнаружили две нарколаборатории

Нарколаборатории в Симферопольском районе Крыма и в Севастополе обнаружили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Незаконное производство было обнаружено в частном доме в поселке Пионерское Симферопольского района. По данным правоохранительных органов, организаторами работы лабораторий по производству запрещенных препаратов были два брата из Краснодарского края и местный житель. В подвале дома обнаружили оборудование и не менее 15 кг мефедрона. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору). При получении муляжа наркотиков с поличным задержали жителя Москвы. В отношении предполагаемого наркокурьера возбудили два дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт).

В лаборатории, выявленной в частном доме в Севастополе, злоумышленники занимались производством амфетамина и мефедрона. По предварительным данным, организатором является наркозависимый приезжий. При задержании у него нашли 400 гр. наркотиков, поддельный паспорт и удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Его подозревают в незаконных производстве, сбыте, хранении наркотиков и использовании поддельных документов.

Фигурантам обоих эпизодов преступления в случае признания судом их вины в содеянном грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

Анастасия Донскова

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