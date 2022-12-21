«Уралэнергосбыт» начал отключать должникам в Челябинске горячую воду

Жителям Челябинска начали отключать горячую воду за неуплату услуг отопления и ГВС. Такие меры в связи с большим объемом задолженности клиентов принял агент по сбыту тепловой энергии «УСТЭК-Челябинск» — «Уралэнергосбыт».

За неуплату уже отключили горячую воду собственнику квартиры в новостройке, который за год накопил долг в 10 тыс. руб. О введении ограничения клиента предупредили заранее, указав, что подачу ресурса прекратят, если он не погасит долг в течение 20 дней. Вернуть горячее водоснабжение он сможет только после полной оплаты предоставленных услуг.

В «Уралэнергосбыте» отмечают, что причиной введения ограничений стала низкая платежная дисциплина челябинцев и постоянный рост задолженности горожан.

«За год энергетики недополучили порядка 233 млн рублей. На 1 декабря 2022 года задолженность за отопление и ГВС составила 1,9 млрд руб. По статистике, долги за тепловую энергию имеются в каждой третьей квартире и исчисляются десятками тысяч», — поясняют в компании.