Нижегородских предпринимателей зовут в бизнес-миссию в Индию

Бизнес-миссию в Индию для предприятий-экспортеров организует Центр развития экспорта в феврале 2023 года. Компании могут отправить заявку на участие до 10 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поездка в Нью-Дели состоится с 14 по 17 февраля. В программе – переговоры с потенциальными партнерами, встречи с представителями органов власти и посещение местных предприятий. Центр экспорта возьмет на себя затраты по поиску перспективных партнеров, трансфер, организацию и проведения встреч, услуги перевозчиков. Билеты в Индию и проживание в гостиницах участники бизнес-миссии оплачивают самостоятельно.

«Индия — перспективный рынок для расширения ассортимента экспортируемой нижегородскими предприятиями продукции. Для этого они могут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых в том числе и организация бизнес-миссий в дружественные страны»,— рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. По данным ведомства, нижегородские предприятия поставляют в Индию механическое оборудование и технику, изделия из черных металлов, электрические устройства и другие товары.

Ранее в 2022 году Центр экспорта организовывал бизнес-миссии в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Египет и другие страны.

Анастасия Еремина