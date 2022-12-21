Начался суд над экс-заместителем начальника управления ФССП по Новосибирской области

В Новосибирске стартовал судебный процесс по делу бывшего заместителя начальника регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Елены Кирилловой. Ей инкриминируется получение взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, добавив, что в первый день слушаний прокурор огласил обвинительное заключение. 13 января 2023 года продолжится разбирательство.

Инкриминируемые Елене Кирилловой преступления связаны с ее работой на посту начальника отдела УФССП по Ленинскому району Новосибирска. По данным регионального управления Следственного комитета России, с декабря 2018-го по февраль 2019 года пристав получила взятку 50 тыс. руб. за снятие судебного ограничения на выезд за границу должника. Кроме того, в октябре 2019 она вынесла постановление о снятии с другого должника временного ограничения на выезд из РФ, тем самым, злоупотребила своими служебными полномочиями.

Елену Кириллову задержали в январе 2022 года и с санкции суда поместили под домашний арест. Пока шло следствие, ее уволили со службы.

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Илья Николаев