Расписание пригородных поездов между Петербургом и Ленобласти изменится на новогодние праздники

Пригородные электрички между Санкт-Петербургом и Ленобластью начнут ездить по измененному расписанию в связи с новогодними праздниками. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

Поезда будут двигаться по графику субботы с 31 декабря по 7 января, а 8 января – по графику воскресенья. Изменения затронут график на Северном и Московском направлениях, а также Финляндском, Балтийском и Витебском направлениях ОЖД. Ознакомиться с движением подробнее можно на сайте СЗППК.

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