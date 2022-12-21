Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 13,03% в ноябре

В ноябре годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 13,03% после 13,46% в октябре, сообщает пресс-служба Банка России. Показатель оказался выше, чем в целом по России (11,98%) и ПФО (12,02%). На динамику инфляции повлияли расширение предложения отдельных продовольственных товаров, а также снижение давления со стороны издержек производителей продовольствия и ослабление потребительской активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары в Удмуртии в ноябре составил 12,05%, месяцем ранее — 13,24%. Это связано с расширением предложения отдельных продуктов, а также снижением давления со стороны издержек их производителей. Так, рекордный урожай зерновых культур привел к снижению цен на зерно на внутреннем рынке и издержек его переработчиков, что в свою очередь замедлило рост цен на муку и крупы.

Прирост цен на непродовольственные товары в Удмуртии в ноябре составил 14,72%, в октябре — 15,72%. Это обусловлено ослаблением потребительской активности. Так, стабильное предложение бензина на внутреннем рынке из-за ограничения экспортных поставок нефтепродуктов превышало спрос и способствовало замедлению роста цен на этот вид топлива.

Вместе с тем годовой прирост цен на услуги в Удмуртии увеличился до 11,79% в ноябре после 10,12% в октябре. В основном это объясняется эффектом низкой базы прошлого года, который связан с изменением порядка статистического наблюдения. Это способствовало увеличению годового прироста цен на услуги зарубежного туризма в целом.