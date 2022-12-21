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В Самарской области осудят членов банды похитителей лодок

В Самарской области осудят троих членов банды похитителей лодок. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Трое участников преступной группировки занимались кражами моторных лодок, а также личных вещей отдыхающих на Волге. В состав банды входил неоднократно судимый 41-летний самарец и его сожительница, а также житель региона 1984 года рождения. По фактам краж было возбуждено 10 уголовных дел. Общий ущерб превысил 3 млн руб.

Участники преступного сообщества реализовывали лодочные моторы и некоторые украденные вещи. Похищенные лодки приводили в негодность, а потом избавлялись от них.

В настоящее время уголовные дела, состоящие из 22 томов, направлены в суд с обвинительными заключениями для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов

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