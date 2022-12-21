Штормовое предупреждение объявлено в Республике Алтай

В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение, сообщает Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В четверг 22 декабря на территории региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в горах порывы будут до 27-32 м/с.

Ветер усилится также на территории Алтайского края и Красноярского края, а также в республике Хакасия и в горах Тувы. В Алтайском крае 22 декабря ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами — 25-28 м/с, снег, метели и снежные заносы на дорогах.

На юге Красноярского края и в Хакасии днем 22 и ночью 23 декабря прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами — 25 м/с и более. Также в регионе ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов и более. На территории Таймырского муниципального района и в горах Тувы 22 декабря ожидается восточный ветер с порывами 15-18 м/с, метель.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Даниил Тарабукин