Подъезд к Феодосии расширят до четырех полос

Подъезд к Феодосии автотрассы А-291 «Таврида» расширят с двух до четырех полос. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

Проект капитального ремонта федеральной автодороги получил положительное заключение. По окончании работ расчетная скорость движения по участку составит 120 км/ч. Проектом предусмотрено устройство 10 съездов, переходно-скоростных полос для торможения и разгона автомобилей и пяти автобусных остановок.

Длина основного хода трассы протяженностью 7,1 км до места его примыкания к Керченскому шоссе. Длина переходного участка составит 411 м.

Анастасия Донскова

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