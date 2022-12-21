В спецоперации погиб мобилизованный из Талицкого городского округа

В ходе выполнения воинского долга в специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный житель поселка Троицкий (Талицкий городской округ, Свердловская область) Кирилл Решетников. Об этом сообщил культурно-досуговый центр «Центральный», где сегодня состоятся прощание с мобилизованным.

По данным КДЦ, Кирилл Решетников был мобилизован 3 октября на специальную военную операцию в Ростовскую область. «Исполняя свой воинский долг Кирилл Владимирович погиб. Страшная весть пришла семье 15 декабря. Мы выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким»,— написали в организации.

Ранее сообщалось, что в ходе военной спецоперации на территории Донбасса погиб 27-летний мобилизованный из Талицкого городского округа. Прощание с погибшим состоялось 2 ноября в культурно-досуговом центре села Казаковское.

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Диана Сунагатуллина