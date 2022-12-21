Директора бюджетного учреждения в Ижевске задержали за получение взяток в крупном размере

В столице Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего директора бюджетного учреждения республики, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, в период с 2020 по 2022 года мужчина брал деньги от руководителя коммерческой организации, занимающейся поставкой автомобильных деталей и запчастей. За это он помогал в заключении контрактов на поставку товаров этой организации по завышенной стоимости. Общая сумма полученной взятки составила больше 350 тыс. руб.

20 декабря мужчину задержали. В рамках расследования проведены обыски в бюджетном учреждении и коммерческой организации, а также изъята документация, компьютерная техника и денежные средства. Сотрудники организаций допрошены.

В настоящее время готовятся материалы для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения.