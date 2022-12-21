Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покидает вратарь Алексей Мельничук, выступавший за команду на правах аренды. Он возвращается в «Сочи», сообщает пресс-служба «черно-белых».

В конце октября этого года Алексей Мельничук перешел в «Трактор» из ХК «Сочи» по договору временного перехода. На посту вратаря он сменил канадца Эндрю Хэммонда, пробывшего в челябинском клубе всего месяц. В составе «черно-белых» голкипер провел четыре неполных матча.

Ранее Алексей Мельничук выступал за систему клубов СКА и нижегородское «Торпедо». За океаном представлял американские «Сан-Хосе Шаркс» и «Орландо Солар Беарз». В этом году перешел в хоккейный клуб «Сочи».