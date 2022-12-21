Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пермском крае в 2022 году будет добыто 500 кг золота

Замначальника Приволжскнедр Андрей Белоконь рассказал, что по итогам 2022 года с месторождений Пермского края добыча золота составит порядка 500 кг. В прошлом году в Прикамье было добыто около 400 кг драгоценного металла.

Стоит отметить, что в Свердловской области ежегодная добыча составляет 6 тонн. Как пояснил господин Белоконь, в Пермском крае лицензировано 11 месторождений на которых можно вести добычу золота. Из них задействовано только шесть. Остальные месторождения, где возможна добыча по разным причинам пока не задействованы и только ждут начала работ. Еще на 20-25 участках выданы поисковые лицензии, на которых предприятия занимаются поисковыми работами.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...