В Пермском крае в 2022 году будет добыто 500 кг золота

Замначальника Приволжскнедр Андрей Белоконь рассказал, что по итогам 2022 года с месторождений Пермского края добыча золота составит порядка 500 кг. В прошлом году в Прикамье было добыто около 400 кг драгоценного металла.

Стоит отметить, что в Свердловской области ежегодная добыча составляет 6 тонн. Как пояснил господин Белоконь, в Пермском крае лицензировано 11 месторождений на которых можно вести добычу золота. Из них задействовано только шесть. Остальные месторождения, где возможна добыча по разным причинам пока не задействованы и только ждут начала работ. Еще на 20-25 участках выданы поисковые лицензии, на которых предприятия занимаются поисковыми работами.