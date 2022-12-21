В Ростове требования к рекламе на ул. Пушкинской ужесточились

Рекламные вывески на ул. Пушкинской планируют привести в соответствие с историческим обликом центра города, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону. Изменения связаны с утверждением новых поправок в положение о рекламных и информационных конструкциях в Ростове.

Согласно информации администрации, в нормативный документ принят ряд изменений, среди них — разрешение на размещение рекламы над входами в дома, уменьшение площади торговых центров до 9 тыс. кв. м., требование к размещению фальшфасадов (баннеров) только на капитально ремонтируемых объектах.

«К рекламным конструкциям на улице Пушкинской будут применяться такие же требования, как и к находящимся на Большой Садовой», — пояснил глава комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников.

Согласно нормативным документам администрации, в исторической зоне города, к которой относится ул. Большая Садовая, рекламные конструкции должны вписываться в регламентированные объемы. По высоте конструкции не должны превышать 1 м.

Анастасия Назарова