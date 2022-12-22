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Мнение эксперта

Артур Шамилов, глава совета директоров агентства по подбору персонала Top Contact:

— Дуальное образование, когда человек получает одновременно теоретические и практические навыки, работает в максимально приближенных или реальных условиях и применяет полученные знания, является наиболее эффективной методикой. Все больше крупных промышленных компаний строят учебные центры для подготовки кадров рядом с производственными площадками. И в перспективе их число будет расти, так как есть реальный дефицит качественных кадров инженерно-технических специальностей, особенно на фоне ухода западных специалистов.

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