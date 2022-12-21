Башкирия попала в десятку регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

Башкирия заняла шестое место в топ-10 регионов России с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий. По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», за 11 месяцев текущего года в республике произошло 3,2 тыс. ДТП, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым аварийным городом признана Москва — 7,1 тыс. аварий. На втором месте находятся Краснодарский край (5,2 тыс.) и Нижегородская область (3,98 тыс.). Башкирия расположилась после Санкт-Петербурга (3,9 тыс.) и Московской области (3,6 тыс.).

Меньше всего аварий зафиксировано в Чукотском автономном округе — 16 случаев за 11 месяцев текущего года. 22 аварии произошло в Ненецком автономном округе, тройку замыкает населенный пункт Сириус в Краснодарском крае — 74 ДТП.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте