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В акватории Краснодарского водохранилища и в части реки Кубань запрещено использование лодок и катеров

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении использования маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и в части акватории реки Кубань, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Запрет на движение лодок и катеров вводится с нуля часов 22 декабря. Ограничение действует на всей акватории Краснодарского водохранилища, а также ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста. Ограничительные меры введены по инициативе оперативного штаба, который создали в регионе по указу Президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции.

Анна Перова, Краснодар

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