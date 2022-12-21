Жительнице Екатеринбурга грозит семь лет колонии за истязание дочери

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязании своей 15-летней дочери и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. После побоев у девочки оставались кровоподтеки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 13 сентября 2021 года обвиняемая во время ссоры ссоры тянула свою дочь за волосы, с силой хватала за руку и более трех раз ударила ее по телу и голове. На следующий день женщина поясным ремнем нанесла дочери более 10 ударов по телу и голове. Аналогичная ситуация повторилась 29 апреля 2022 года и 18 мая 2022 года. По результатам судебно-медицинских экспертиз у девочки выявили кровоподтеки в области головы, туловища, верхних конечностей, внутрикожное кровоизлияние в области шеи.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. По п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего) женщине грозит лишение свободы на срок до 7 лет, по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) — на срок до 3 лет.

Ранее жительницу Свердловской области приговорили к трем годам лишения свободы за истязание своей 10-летней дочери. Суд установил, что она систематически наносила побои своему ребенку. Кроме этого, в осенне-зимний период женщина выставляла дочь без одежды и обуви до четырех часов в неотапливаемые сарай и баню, а в свое отсутствие привязывала ребенка на весь день к кровати.

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Диана Сунагатуллина