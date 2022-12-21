Тело ушедшего кататься на коньках на реку жителя Сосновоборска обнаружили водолазы

В Пензе проводится проверка по факту смерти 18-летнего юноши. Об этом сообщает СУ СК.

Вчера тело молодого человека, пропавшего поздно вечером 13 декабря, в реке Сура обнаружили водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. По имеющейся информации, юноша на прошлой неделе приехал к родственникам в Пензу из Сосновоборска, в день своего исчезновения он катался на коньках на водоеме и через некоторое время перестал выходить на связь. Родственник обратился в полицию.

При первоначальном осмотре видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Марина Ковалева