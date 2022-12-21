Места для использования пиротехники определили в Ижевске

Места для использования пиротехники во время новогодних праздников определили в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации города, участки выделены в каждом районе Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Так, в Ленинском районе жителям рекомендуют использовать пиротехнические изделия у дома № 68 корпус 4 по улице Клубная (с восточной стороны между ул. К. Герда и Клубной), в Октябрьском районе — нижняя часть эспланады на набережной Ижевского пруда, в Первомайском районе — площадка по направлению 200 м на север от остановки общественного транспорта «Ул. И. Закирова», в Устиновском районе — площадка в 50 м на восток от церкви «Филадельфия» (ул. Труда, 19). В Индустриальном районе пиротехнику рекомендуют использовать в парке «Березовая роща».