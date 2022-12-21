Свердловское УФАС требует возбудить пять уголовных дел из-за картелей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Свердловской области в 2022 году передало в правоохранительные органы материалы по пяти делам, связанным с заключением картельного сговора. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов. В пресс-службе УФАС «Ъ-Урал» уточнили, что полиция рассматривает материалы на предмет возбуждения уголовных дел по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основном в Свердловской области картели заключаются при строительстве объектов, в том числе дорог. Так, один из последних выявленных случаев связан с торгами на строительство и обустройство спортивных площадках. Тогда общая сумма дохода трех компаний от заключения сговора составила 118 млн руб.

Дмитрий Шалободов добавил, что за год по материалам УФАС о картельных сговорах было возбуждено 35 административных дел, что на 21% больше, чем годом ранее. В данный момент суды вынесли решения по 11 из них, оштрафовав компании на сумму 8,1 млн руб. Кроме того, в 2022 году удалось взыскать 19 млн руб. по штрафам, наложенным еще несколько лет назад, но которые оспаривались на протяжении этого времени.

Помимо этого, УФАС было возбуждено три дела о недобросовестной конкуренции. Одно из них связано с использованием компанией ООО «ЕМЖК» схожего с «ЕЖК Провансаль» торгового знака на упаковке майонеза.

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