Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Zenith и художник Фелипе Понтоне сотворили очень визуальные часы

Часовой мануфактуре Zenith не впервой сотрудничать с аргентинско-испанским мастером современного искусства Фелипе Понтоне. Ранее в их активе были работа над декорированием специально разработанным брезентом фасада мануфактуры, являющейся объектом архитектурного наследия, выпуск лимитированной и мгновенно распроданной серии часов Defy 21, уникальный экземпляр для благотворительного аукциона Only Watch, ушедший за 480 тыс. швейцарских франков (самые дорогие часы Zenith, когда-либо проданные с аукциона). На наш взгляд, теперь, по прошествии трех лет сотрудничества сторонам удалось создать нечто действительно уникальное: лимитированную 100 экземплярами модель Defy Extreme Felipe Pantone.

Предыдущая фотография
Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Фото: Zenith

Следующая фотография
1 / 6

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone

Фото: Zenith

Фото: Zenith

Источником вдохновения для нее стала серия работ Пантоне Planned Iridescence. Идея состояла в том, чтобы передать на циферблате свойственную художнику хроматическую гамму и в то же время добавить элементы, которые преображаются при определенном освещении. На прозрачном диске из сапфирового стекла, ставшем основой циферблата, с помощью инновационного физико-химического процесса в технике микрогравировки были созданы узоры глубиной 100 нанометров. Подобная техника придает стеклу радужные переливы. Различные цвета отражаются и меняются в зависимости от угла падения света, делая эти узоры видимыми. При взгляде на циферблат его детали кажутся полупрозрачными, но стоит повернуть часы к свету, как явственно проявятся игра цветов и геометрические узоры.

Предыдущая фотография
Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Следующая фотография
1 / 7

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Фелипе Понтоне

Фото: Zenith

Кроме того, обычный для часов Defy Extreme 12-угольный безель, а также защитные наплывы кнопок хронографа выполнены из полупрозрачного синего стекла YAS (алюмосиликат иттрия) — кристаллического материала, сравнимого с синтетическим сапфиром.

Автоматический мануфактурный механизм хронографа El Primero с точностью измерений до одной сотой секунды также отделан в характерном для Фелипе Пантоне стиле. Ротор автоподзавода в форме звезды декорирован тем же градиентным радужным трехмерным PVD-покрытием, что и стрелки, воспроизводя градиент металлических оттенков. Граненный корпус диаметром 45 мм выполнен из зеркально отполированной нержавеющей стали.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...