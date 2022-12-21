Zenith и художник Фелипе Понтоне сотворили очень визуальные часы

Часовой мануфактуре Zenith не впервой сотрудничать с аргентинско-испанским мастером современного искусства Фелипе Понтоне. Ранее в их активе были работа над декорированием специально разработанным брезентом фасада мануфактуры, являющейся объектом архитектурного наследия, выпуск лимитированной и мгновенно распроданной серии часов Defy 21, уникальный экземпляр для благотворительного аукциона Only Watch, ушедший за 480 тыс. швейцарских франков (самые дорогие часы Zenith, когда-либо проданные с аукциона). На наш взгляд, теперь, по прошествии трех лет сотрудничества сторонам удалось создать нечто действительно уникальное: лимитированную 100 экземплярами модель Defy Extreme Felipe Pantone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Фото: Zenith Следующая фотография 1 / 6 Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Часы Zenith Defy Extreme Felipe Pantone Фото: Zenith Фото: Zenith

Источником вдохновения для нее стала серия работ Пантоне Planned Iridescence. Идея состояла в том, чтобы передать на циферблате свойственную художнику хроматическую гамму и в то же время добавить элементы, которые преображаются при определенном освещении. На прозрачном диске из сапфирового стекла, ставшем основой циферблата, с помощью инновационного физико-химического процесса в технике микрогравировки были созданы узоры глубиной 100 нанометров. Подобная техника придает стеклу радужные переливы. Различные цвета отражаются и меняются в зависимости от угла падения света, делая эти узоры видимыми. При взгляде на циферблат его детали кажутся полупрозрачными, но стоит повернуть часы к свету, как явственно проявятся игра цветов и геометрические узоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Следующая фотография 1 / 7 Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith Фелипе Понтоне Фото: Zenith

Кроме того, обычный для часов Defy Extreme 12-угольный безель, а также защитные наплывы кнопок хронографа выполнены из полупрозрачного синего стекла YAS (алюмосиликат иттрия) — кристаллического материала, сравнимого с синтетическим сапфиром.

Автоматический мануфактурный механизм хронографа El Primero с точностью измерений до одной сотой секунды также отделан в характерном для Фелипе Пантоне стиле. Ротор автоподзавода в форме звезды декорирован тем же градиентным радужным трехмерным PVD-покрытием, что и стрелки, воспроизводя градиент металлических оттенков. Граненный корпус диаметром 45 мм выполнен из зеркально отполированной нержавеющей стали.