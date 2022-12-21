Компания AC Cars анонсировала спорткар Cobra GT Roadster, который станет преемником 61-летней модели AC Cobra.

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Заявлено, что новинка сохранит классический дизайн спорткара, но станет технологичнее. В основу ляжет алюминиевое шасси с пространственной рамой, модель получит удлиненную колесную базу, что в сочетании с более жестким кузовом обеспечит улучшенную управляемость.

Автомобиль оснастят 5-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 665 л.с. Силовой агрегат станет сочетаться с 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — исключительно задний. Максимальная скорость спорткара составит 278 км/ч, а с места до 100 км/ч родстер будет разгоняться за 3,8 секунды.

Новая Cobra GT Roadster получит углепластиковый кузов и съемную жесткую крышу, а в оснащение войдут кондиционер, электрические стеклоподъемники, мультимедийная система и другое оборудование.

Официальная премьера AC Cobra GT Roadster, в рамках которой будут раскрыты дизайн и технические характеристики спорткара, запланирована на весну 2023 года.

Максим Вершинин